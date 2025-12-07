Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
Suriye'nin başkenti Şam'da, Emevi Meydanı'na yakın bir bulvarda yerleştirilen bombanın patlaması sonucu güvenlik güçleri ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Patlamada ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'daki işlek bir caddede patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Şam'ın en yoğun bölgelerinden biri olan ve Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bir bomba patladı.
Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edilirken ilk belirlemelere göre, patlamada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Şam'daki Emevi Meydanı'nda, devrik rejimin düşüşünün yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapılıyordu.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel