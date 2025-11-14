Haberler

Şam'da İki Güçlü Patlama: Saldırı mı Yoksa Kazara mı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze semtinde art arda gerçekleşen iki patlamanın bir eve yönelik saldırı sonucunda gerçekleştiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze semtinde art arda iki güçlü patlama sesi işitildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, bölgede kısa süre arayla iki patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Suriye devlet televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, olayın "bölgedeki bir eve yönelik, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, patlamaların kaynağını ortaya çıkarmak için bölgede kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

Gerginlik zirvede! Yığınak artıyor, savaş uçağı da denkleme girdi
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.