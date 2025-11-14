Şam'da İki Güçlü Patlama: Saldırı mı Yoksa Kazara mı?
Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze semtinde art arda gerçekleşen iki patlamanın bir eve yönelik saldırı sonucunda gerçekleştiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ANKARA) - Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze semtinde art arda iki güçlü patlama sesi işitildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, bölgede kısa süre arayla iki patlamanın meydana geldiğini aktardı.
Suriye devlet televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, olayın "bölgedeki bir eve yönelik, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu yaşandığını açıkladı.
Yetkililer, patlamaların kaynağını ortaya çıkarmak için bölgede kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Kaynak: ANKA / Güncel