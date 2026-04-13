Suriye'de devrik rejim döneminden kalma mayının patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalma bir mayının patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Şam kırsalındaki Zemir bölgesinde devrik rejimden kalma bir mayın infilak etti.

Patlama nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.