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Suriye'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafeye yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 21'e yükseldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından birinde dün meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yaralı sayısının 21'e yükseldiği aktarılan haberde, patlamayı henüz üstlenen olmadığı, güvenlik güçlerinin ise olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, dün başkent Şam'daki Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafeye yönelik bombalı saldırı sonucu 9 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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