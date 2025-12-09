Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu
Suriye'nin başkenti Şam'da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor ve sivil yerleşim yerlerinden uzakta gerçekleşti.
Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.
Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
