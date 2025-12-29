Şam Büyükelçisi Yılmaz, Untso Komutanı Gauchat ile Görüştü

(ANKARA) - Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu (UNTSO) Komutanı Tümgeneral Patrick Gauchat ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu (UNTSO) Komutanı Tümgeneral Patrick Gauchat ile nezaket ziyareti kapsamında, UNTSO'nun bölgedeki faaliyetleri ile bölgedeki ülkeler nezdindeki temasları hakkında bilgi almıştır." denildi.