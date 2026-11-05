Salzburg Havalimanı'nda tehdit sonrası polis girişlerde kontrolleri sıkılaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanında, alınan bir tehdit nedeniyle geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Salzburg Havalimanı'na yönelik bir tehdit alındı.

Polis ekipleri, havalimanının araç ve bina girişlerinde güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı.

Polis sözcüsü, tehdidin rutin güvenlik prosedürleri kapsamında incelendiğini belirtti.

Polis ve havalimanı sözcüsü Alexander Klaus, tehdidin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, havalimanı binası şu ana kadar tahliye edilmedi ve uçuşlarda aksama yaşanmadı.

Kaynak: AA