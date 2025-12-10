Haberler

Şalpazarı'nda, "İnsan Hakları ve Güncel Gelişmeler" konferansı yapıldı

Şalpazarı'nda, 'İnsan Hakları ve Güncel Gelişmeler' konferansı yapıldı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 'İnsan Hakları ve Güncel Gelişmeler' konferansı düzenlendi. Konferansa çeşitli akademisyenler ve yerel yöneticiler katıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları ve Güncel Gelişmeler" konferansı düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen konferansın açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz gerçekleştirdi.

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Ocak'ın oturum başkanlığında gerçekleşen konferansa, TRÜ Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Çelik, insan haklarıyla ilgili anayasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi güvence altına alındığını hatırlatarak, "Ancak Filistin'de yaşanan insanlık katliamında bu haklar maalesef sessiz kalınmıştır. Dünya insan hakları konusunda sınıfta kalkıştır." diye konuştu.

Konferansa, Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya Akpınar, Şalpazarı Belediye Başkan Vekili Ahmet Tulumen, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Dönüş Gençer, İlçe Emniyet Amir Furkan Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

