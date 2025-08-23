Şalpazarı'nda Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Şalpazarı'nda Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sütpınar Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 7 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törende, İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Sütpınar Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 7 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Sütpınar Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle başladı.

Törende, İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Programa, Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Belediye Başkanı Refik Kurukız, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel
