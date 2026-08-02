Şalpazarı'nda Ağakonağı Şenliği yapıldı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 27'nci Ağakonağı Şenliği gerçekleştirildi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 27'nci Ağakonağı Şenliği gerçekleştirildi.
Şalpazarı Belediyesi ve Üzümözü Vakfı işbirliğinde düzenlenen şenlik, ilçeye bağlı Ağakonağı mevkisinde yapıldı.
Karadeniz ve Ağasar kültürünün yaşatıldığı etkinlikte, yöresel kıyafetleriyle alana gelen kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.
Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte, katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı.
Etkinliğe, Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Belediye Başkanı Refik Kurukız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA