Salıpazarı'nda bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

Salıpazarı'nda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan denetimde satışa sunulan ürünlerin etiket, ambalaj, ruhsat durumu ve son kullanım tarihleri incelendi.

Ayrıca bayilerin ruhsat belgeleri, kayıt defterleri ve stok takip sistemlerine bakılarak mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin tarımda güvenli ürün kullanımı, insan sağlığının korunması ve çevreye duyarlı tarımsal üretimin sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.