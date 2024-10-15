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Salıpazarı'nda Kıl Çadırı ile Sosyal Faaliyetlerin Kapısı Aralanıyor

Salıpazarı'nda Kıl Çadırı ile Sosyal Faaliyetlerin Kapısı Aralanıyor
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Salıpazarı Belediyesi ve Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle Yeni Mahalle'de inşa edilen 100 metrekarelik kıl çadır, ilçeye sosyal etkinlikler için yeni bir mekan kazandıracak. Başkan Karaca, çadırın kültürel kimliği yansıtan bir simge olacağını vurguladı.

Salıpazarı Belediyesi ve Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle ilçede sosyal faaliyetler için kıl çadır kuruluyor.

Yeni Mahalle'de, Değirmen Kafe'nin yanında inşa edilen 100 metrekarelik alana kurulacak kıl çadır, halkın hizmetine sunulacak.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kıl çadırının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, çadırın dört mevsim kullanılabilecek bir mekan olacağını belirtti.

Karaca, "Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olan kıl çadırımız, hem ilçemizin kültürel kimliğini yansıtan bir simge olacak hem de birçok etkinlik ve organizasyon için kullanılacak bir alan sağlayacak. Misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Karaca, projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan Yerel Eylem Grubu Dernek Başkanı Hakan Şahin ve Proje Müdürü Hatice Kurnaz'a teşekkür ederek, bu tür projelerin Salıpazarı'na katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin, kıl çadırının ilçede çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacağını belirterek, "Bu proje ile hem kültürel değerlerimizi yaşatmayı hem de halkımıza sosyal bir alan sunmayı amaçlıyoruz. Salıpazarı'nda böylesi bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Proje Müdürü Hatice Kurnaz ise kıl çadırının çok amaçlı kullanımına dikkati çekerek, "Çadırımız, sadece etkinlikler için değil, aynı zamanda günlük buluşmalar, toplantılar ve sergiler için de kullanılabilecek." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Yeni Mahalle

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