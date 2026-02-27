Haberler

Salıpazarı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Salıpazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açarken, kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı. Belediyenin ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.

Salıpazarı ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, bazı mahallelerde ulaşımda aksamaya yol açtı.

İlçe genelinde aralıklarla devam eden yağış sonucu kar kalınlığı Güzenvatan, Esatçiftliği, Tahnal, Karayonca, Tacalan ve Gökçebaşı mahallelerinde yer yer 80 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle ana arterler ve bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
