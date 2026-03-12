Haberler

Salıpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan slayt ve sinevizyon gösterileri sunuldu. Program kapsamında öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu.

Program, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Erkan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
