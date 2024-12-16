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Salıpazarı'nda İlk Beton Üretimi Gerçekleştirildi

Salıpazarı'nda İlk Beton Üretimi Gerçekleştirildi
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Salıpazarı Belediyesinin santralinde üretilen ilk beton, Kocalar Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarında kullanıldı. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, santralin faaliyete geçmesinin ardından verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu dile getirdi.

Salıpazarı Belediyesinin santralinde üretilen ilk beton, Kocalar Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarında kullanıldı.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, santralin faaliyete başlaması ve ilk beton üretiminin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karaca, "Bugün burada ilk üretimimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kocalar Mahallemizde başlattığımız yol betonlama çalışmaları, santralimizin sağladığı imkanlarla daha hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılacak." dedi.

Yol yapım çalışmalarının belirli bir program dahilinde tüm mahallelere ulaştırılacağını ifade eden Karaca, "Amacımız, Salıpazarı'nda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizin her köşesine hizmet götürmek. Bu santral ile altyapı sorunlarını hızlıca çözerek ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kocalar Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, uzun yıllardır bekledikleri yol yenileme projelerinin başlamasından duydukları mutluluğu dile getirirken, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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