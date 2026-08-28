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Salıpazarı'nda NEET Gençler İçin Çalıştay

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Salıpazarı'nda Erasmus+ projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sorunları ele alındı. Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya'dan katılımcılar, 7 tematik masada çözüm önerileri geliştirdi. Sonuçlar raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Salıpazarı Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında, ne eğitimde ne istihdamda olmayan (NEET) gençlerin sorunlarına çözüm geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

Salıpazarı Kapalı Spor Salonu'ndaki çalıştaya Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya'dan proje ortaklarının yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gençler katıldı.

Programda oluşturulan 7 tematik masada gençlerin eğitim, istihdam, girişimcilik, dijitalleşme, sosyal yaşam ve yerel kalkınma gibi alanlardaki sorun ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Salıpazarı Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Tuğba Yaylak, AA muhabirine, dört günlük programın son gününde geniş katılımlı çalıştay gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada NEET gençleri konuşuyor, biz de onları dinliyor ve görüşlerini değerlendiriyoruz. Aslında toplumda çok sınırlı şekilde konuşulan bir konuyu ele alıyoruz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz de üniversitenin 7 tematik masaya moderatör desteği verdiğini belirterek, çalıştaydan elde edilen sonuçların raporlaştırılacağını kaydetti.

Litvanyalı proje ortağı Daine Rinkeviciute ise çalışma sayesinde gençlerin ve engelli bireylerin karşılaştıkları sorunları yakından görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Çalıştayda ortaya çıkan görüş ve önerilerin raporlaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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