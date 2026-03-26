Haberler

Salıpazarı'nda Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların çoğaltılması amacıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, öğrencilerle birlikte doğaya katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Salıpazarı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlik, okul pansiyonunun bahçesinde düzenlendi.

Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların çoğaltılması amacıyla çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan öğrencilerle çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizle pansiyon bahçemizi ağaçlandırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla bu etkinlik düzenledik. Daha yeşil bir Salıpazarı için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Programa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

