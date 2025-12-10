Salıpazarı'nda 'İnsan hakları' konferansı düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta insan haklarının tarihsel gelişimi, temel hak ve özgürlüklerin önemi ile ulusal ve uluslararası düzeydeki yasal mevzuatlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Bereket İlkokulu öğrencilerine 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtılarak, çocuklarda insan hakları bilincinin erken yaşta geliştirilmesi hedeflendi.

Programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.