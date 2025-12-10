Haberler

Salıpazarı'nda "İnsan hakları" konferansı düzenlendi

Salıpazarı'nda 'İnsan hakları' konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenlendi. İnsan haklarının tarihsel gelişimi ve yasal mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca çocuklara insan hakları bilinci aşılamak amaçlı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta insan haklarının tarihsel gelişimi, temel hak ve özgürlüklerin önemi ile ulusal ve uluslararası düzeydeki yasal mevzuatlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Bereket İlkokulu öğrencilerine 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtılarak, çocuklarda insan hakları bilincinin erken yaşta geliştirilmesi hedeflendi.

Programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
title