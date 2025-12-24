Haberler

Salıpazarı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Salıpazarı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ekipler, esnafları ziyaret ederek ve kalabalık yerlerde bilgilendirici broşürler dağıtarak halka dikkat edilmesi gereken hususları iletiyor.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyeti kapsamında ekipler, esnaf ziyaretinin yanı sıra pazar yerlerinde ve kalabalık alanlarda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyarılarda bulunuyor.

Ekipler tarafından bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.

Telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini hatırlatılıyor.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te