Salıpazarı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ekipler, esnafları ziyaret ederek ve kalabalık yerlerde bilgilendirici broşürler dağıtarak halka dikkat edilmesi gereken hususları iletiyor.
Ekipler tarafından bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.
Telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini hatırlatılıyor.