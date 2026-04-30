Salıpazarı'nda "Deyimler ve atasözleri" temalı maket sergisi düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan Gökçeli İlkokulu'nda, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan "Deyimler ve atasözleri" temalı maket sergisi düzenlendi.

Öğrencilerin Türkçe'nin zengin ifade gücünü yansıtan deyim ve atasözlerini görselleştirerek hazırladığı çalışmalar, sergiyi ziyaret edenler tarafından ilgiyle incelendi. Renkli ve öğretici maketler, hem öğrencilerin yaratıcılığını hem de dil bilincini ortaya koydu.

Sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, şube müdürü Hasan Büyükbaş, okul idarecileri ve veliler katıldı. Katılımcılar, öğrencilerin emek vererek hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Etkinlik sonunda, serginin hazırlanmasında emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edilerek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin dil gelişimine ve kültürel değerlerin aktarılmasına önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
