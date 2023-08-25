Salıpazarı'nda 500 sülün doğaya bırakıldı

Salıpazarı'nda popülasyonun artırılması ve ekolojik dengeye katkı sunulması amacıyla doğaya 500 sülün bırakıldı. Samsun Valililiği koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şubesi personelinin katılımıyla sülünler doğaya bırakıldı. Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, projenin ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olacağını belirtti. Etkinliğe Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy'da katıldı.