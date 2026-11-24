Salıpazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü çelenk ve kutlama programıyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü için Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programa Kaymakam İbrahim Cesur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni ve kutlama programı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, hazırladıkları gösterileri sundu.
Programa, Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkan Vekili Aydın Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ertan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.