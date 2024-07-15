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Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

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Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması gerçekleştirildi. Kaymakam Salih Başara, darbe girişimini anlatarak örgütün bozguna uğratıldığını belirtti. Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise şehitlere rahmet diledi. Program, dua ve ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da meydanda izlendi.

Kaymakam Salih Başara, uzun yıllar boyunca sinsi şekilde örgütlenerek devletin her kademesine sızmış, dini değerleri istismar ederek büyümüş bir terör örgütünün 8 yıl önce darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, örgütün milletin cesareti, devletine ve vatanına bağlılığıyla bozguna uğratıldığını anlattı.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca da vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Program, İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun yaptığı dua ve ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Refaettin Karaca Demokrasi 15 Temmuz Güncel Haberler

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