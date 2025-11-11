Salıpazarı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, doğaya sahip çıkmanın geleceğin teminatı çocuklara bırakabilecekleri en değerli miras olduğunu vurgulayarak, "Bugün dikilen her fidan, yarının nefesi olacaktır." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan ve Salıpazarı Orman İşletme yetkilileri katıldı.