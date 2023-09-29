Salıpazarı Köy Yaşam Merkezi'nde sona gelindi

Salıpazarı ilçesinde yapılan Tepealtı Köy Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı.

Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül, proje alanında incelemede bulunarak, çalışmalar halkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş'tan bilgi aldı.

Tepealtı Mahallesi'nde eski okul yerinde 6 bin 550 metrekare alanı köy yaşam merkezine dönüştürdüklerini belirten Savaş, burada Doğa, Fen ve Matematik Okulu Projesi ile öğrencilere doğa bilinci oluşturmanın yanı sıra temel bilimsel kazanımları deneysel olarak ulaşma fırsatı sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaymakam Başara ise çok yerinde bir yatırım olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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