Üye Girişi
Haberler

Salıpazarı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği

Salıpazarı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı Belediyesi, ilçe nüfusuna kayıtlı 25 üniversite öğrencisine eğitim yardımı sağladı. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, gençlerin her zaman yanında olduğunu belirterek hedeflerinin daha fazla öğrenciye ulaşmak olduğunu açıkladı.

Salıpazarı Belediyesi, ilçe nüfusuna kayıtlı 25 üniversite öğrencisine eğitim yardımı sağlıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim gören gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bu kapsamda 25 öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını belirten Karaca, "Çorbada tuzumuz olsun dedik. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek, her zaman arkalarında olduğumuzu göstermek istedik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarılı bireyler olarak yetişmeleri en büyük temennimiz." dedi.

Hedeflerinin çok daha büyük olduğunu vurgulayan Karaca, "Bu bizim için sadece bir başlangıç. Hedefimiz, üniversite eğitimi alan 100 öğrencimize destek sağlamak. Eğitim, Salıpazarı Belediyesi olarak birinci önceliğimizdir. İlçemizin adını bilim, kültür ve başarı ile duyuracak gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaca, ailelerin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun azaltmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında yardımların sürdürülebilir olması ve daha fazla öğrenciye ulaşması için hayırseverlerin de katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.