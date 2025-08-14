Salıpazarı Belediye Başkanı Baraj İnşaatını İnceledi

Salıpazarı Belediye Başkanı Baraj İnşaatını İnceledi
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede yapımı süren içme ve sulama barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Karaca, barajın hem içme suyu ihtiyacını karşılayacağını hem de sel ve su taşkınlarını önleyeceğini belirtti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın ilçenin ve bölgenin su ihtiyacını karşılama açısından önemli olduğunu söyledi.

Karaca, "Bu baraj, sadece Salıpazarı'nın içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Terme ve Salıpazarı ilçelerimizi sel ve su taşkınlarından korumanın en önemli çözümü olacak. O nedenle, bu projenin bir an önce tamamlanması en büyük temennimizdir." dedi.

Salıpazarı halkının barajın tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediğini belirten Karaca, projenin en kısa sürede bitirilmesi için tüm tarafların koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
