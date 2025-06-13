Salıpazarı Anaokulu'nda Yıl Sonu Gösterisi ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Salıpazarı Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz ile sıra öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Gösterilerin ardından mezun olan öğrenciler, belgelerini alarak mezuniyet sevinci yaşadı.