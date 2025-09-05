Haberler

Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı törenle kutlandı,Salihli Şehitliği'ndeki törende, Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Semih Tokay ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından anıta çelenk sunuldu.

Salihli Şehitliği'ndeki törende, Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Semih Tokay ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Belediye Başkanı Nurlu, 5 Eylül'ün yalnızca bir tarih olmadığını, var oluş nidası olduğunu ifade etti.

