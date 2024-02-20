Salihli'de yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
Salihli'de mevlütlü mahallesinde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Şahinin tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacak.
Salihli'de yaralı bulunan şahin Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Mevlütlü Mahallesi'nde üzüm bağları arasında yaralı halde şahin bulan vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Ekiplerce kontrol edilen şahinin tedavisine başlandı.
Yaralı şahin iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.