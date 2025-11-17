Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 3 bin 248 uyuşturucu hap ve 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.M. ve F.Y.İ. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.
Aramalarda 3 bin 248 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda H.M. (27) ve F.Y.İ. (26) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.