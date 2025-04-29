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Salihli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Salihli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği C.T.'yi durdurarak üst aramasında 7 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Çayköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.T'yi (34) durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 7 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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