Salihli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye gezen emniyet ekipleri, şüpheli görülen 2 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada 1163 uyuşturucu hap ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'ndaki devriye görevi esnasında şüphe üzerine U.Y. ve B.Y'yi durdurdu.
Yapılan aramada 1163 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y. ve B.Y. tutuklandı.