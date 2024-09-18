Salihli'de Silahlı Saldırı: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm bağında silahla vurulan çiftçi hayatını kaybetti.

Yeşilova Mahallesi'ndeki üzüm bağında kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, İzzet Doğan'ın (61) silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Doğan ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen İ.E'nin (50) ikametine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve bunlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi, İ.E gözaltına alındı.

Kamera kayıtlarından mahalleye giriş çıkış yaptığı belirlenen bir araçtaki 2 kişinin yakalanması için de çalışma yürüten ekipler, S.G'yi (63) İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir evde, E.G'yi (33) ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye kaçmak üzere gittiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ile E.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.