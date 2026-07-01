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Salihli'de hareket halindeyken alev alan otomobil yandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük çapta zarar oluştu.

Olay, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobilde büyük çapta hasar oluşurken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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