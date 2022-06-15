Salihli'de sağanak ve dolu; mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi - Haberler

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Salihli'de sağanak ve dolu; mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Salihli'de sağanak ve dolu; mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, tarım alanları zarar gördü, çadırlarını su basan mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, tarım alanları zarar gördü, çadırlarını su basan mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi.

Salihli'nin kırsal Kemerdamları, Çapaklı ve Gökçeköy mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle yüzlerce dönüm tarım arazisinde sebze ve meyve ağaçları zarar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle Çapaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı ve eşyaları zarar gördü. Jandarma ekipleri, selden zarar gören mevsimlik işçileri mahalledeki düğün salonuna yerleştirdi. İşçilere, jandarma ve zabıta ekiplerince battaniye temin edildi. Salihli Belediyesi ekipleri de işçilere çorba ikramında bulundu.

Bölgedeki zarar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

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