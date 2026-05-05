Salihli'de öğrencilere simülasyon aracıyla trafik eğitimi verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde simülasyon aracına binen öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Aşırı hız ve emniyet kemeri takmamanın neden olabileceği sonuçlar, alanda kurulan simülasyon aracıyla uygulamalı olarak gösterildi.

Simülasyon aracına binen öğrenciler kaza anında yaşanabilecek durumları deneyimleme imkanı buldu.

Programda öğrencilere Türk bayrağı, trafik kurallarıyla ilgili kitapçık ve düdük dağıtıldı.