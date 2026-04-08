Salihli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İ.C'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Demirci Kavşağı yakınlarında N.K. idaresindeki 45 BAL 647 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onay Ozan