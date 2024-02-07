Salihli'de çıkan ot yangınında binlerce arı öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangınında 30 kovandaki binlerce arı öldü.

Yılmaz Mahallesi Ördekli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangında 30 kovan yandı, binlerce arı öldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.