Salih Kalyon ve Zihni Göktay Torbalılarla buluştu - Haberler

Usta sanatçılar tiyatro konuştu

Torbalı Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Metropolis Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden güzel oyunları ilçe sakinleri ile buluşturan Torbalı Belediyesi, dün usta oyuncuların katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimleri Salih Kalyon ve Zihni Göktay Beyaz Kafe'de "Sanata Adanmış Yıllar" isimli söyleşide Torbalılılarla bir araya geldi. Festival koordinatörü ve aynı zamanda Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide usta isimler, tiyatro severlerin sorularını yanıtladı. Duayen isimlerin anılarını anlattığı söyleşiye yoğun katılım oldu.

TEKİN: "FESTİVALİMİZE RENK KATTILAR"

Söyleşi sonrasında Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serkan Tekin usta isimlere çiçek ve Metropolis Antik Kentin simgesi olan Grifon heykeli takdim etti. Salih Kalyon ve Zihni Göktay gibi isimlerin Metropolis Tiyatro Festivaline renk kattığını ifade eden Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serkan Tekin, "Değerli hocalarımız, üstadlarımız Salih Kalyon ve Zihni Göktay'ı tiyatro severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel ve içten bir söyleşi oldu. Kendilerine samimiyetlerinden ötürü ve Tiyatro Festivalimize renk kattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan usta isimler, söyleşiye katılan ilçe sakinlerinin fotoğraf çektirme isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜNKÜ ETKİNLİKLER

Tiyatro Festivali kapsamında etkinlikler bugün de devam edecek. İlk olarak Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu BKM'desaat 11.00'de Medusa Müzikali isimli tiyatro oyununu sahneleyecek. Saat 14:00'da Tiyatro Oyuncusu Handan Ekici, Hipodrom Kafe'de 'Form Tiyatro' etkinliğine katılacak. Saat 18:00'da ünlü oyuncu Yüksel Ünal, 'Bir Muhabbet Hali' isimli tek kişilik gösteri yapacak. Festivalin 3'üncü günü ise Eskişehir Barosu Tiyatrosu'nun saat 21.00'da Torbalı BKM'de sahneleyeceği "Karmakarışık" isimli tiyatro oyunu ile son bulacak.

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