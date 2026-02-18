Haberler

Şalgam suyu fabrikasında doğrama makinesine düşen işçi öldü

Şalgam suyu fabrikasında doğrama makinesine düşen işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir şalgam suyu fabrikasında meydana gelen iş kazasında, dengesini kaybeden işçi Sami Can (22) havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da işçi Sami Can (22), çalıştığı şalgam suyu fabrikasında havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat'ta Sarıçam ilçesinde şalgam suyu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Sami Can, dengesini kaybederek kolunu kaptırdığı havuç yıkama ve doğrama makinesine düştü. Olayı fark eden arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Can, kurtarılamadı. Sami Can'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

Koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu