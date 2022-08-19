Saldırılar sonucu "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Harkiv kentinde bu sabah düzenlenen saldırının ardından Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca kentteki bir ev kimyasalları tesisine yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Güncel Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Saldırılar sonucu 'Harkiv Politeknik Enstitüsü' binası kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.