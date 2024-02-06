Adliyede öldürülen teröristin ablasının duruşmasına katılan 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıdan yarım saat sonra etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un tutuklu yargılanan ablası Necmiye Birkoç'un davası görüldü. Dava sonrasında Necmiye Birkoç'un duruşmasına katılanlar gözaltına alındı.

TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KADIN TERÖRİSTİN ABLASI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi.

Adliyede öldürülen terörist Pınar Birkoç.

POLİS DURUŞMAYA KATILANLARI GÖZALTINA ALDI

Duruşmanın hemen ardından Terörle Mücadele Şube polisleri, davaya katılanlardan Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un da terör saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.