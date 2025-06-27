Salda Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Salda Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Sultan K. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kız, AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'dan Salda Gölü Halk Plajı'na arkadaşlarıyla giden 17 yaşındaki Sultan K. göle girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sultan K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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