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Burdur'da "Salda Bilim Günleri" etkinlikleri devam etti

Burdur'da 'Salda Bilim Günleri' etkinlikleri devam etti
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Burdur'da düzenlenen Salda Bilim Günleri'nin ikinci gününde, 'Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek' temalı çalıştaya katılan akademisyenlere ödüller takdim edildi. Vali Tülay Baydar Bilgihan, etkinliğin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini belirtti.

Burdur'da "Salda Bilim Günleri" etkinliklerinin ikinci gününde çalıştaya katılan akademisyenlere ödül verildi.

Burdur Valiliği koordinasyonunda Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci gününde, "Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek" temasıyla düzenlenen çalıştaya katkı sunan ve çeşitli sunumlar yapan akademisyenlere ödülleri verildi.

Programın ardından katılımcılar, Salda Gölü ile Salda Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda'nın bilimde, sporda ve çevre faaliyetlerinde duyurulması gerektiğini söyledi.

Salda Bilim Günleri'ni değerlendiren Bilgihan, "Amerika'dan, Almanya'dan, Türkiye'den öğretim görevlilerimizin, 18 ilden öğrencinin, şehrimizden gençlerimizin ve çocuklarımızın katılımıyla Salda Bilim Günleri'nin ilkini bu sene yapmış olduk. Hedefimiz bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Salda bilimi anlamak, Mars'a yolculuk yapmak, uzayın derinliklerindeki hayatı sorgulamak noktasındaki herkes için büyük bir cazibe barındırıyor." diye konuştu.

Salda Bilim Günleri etkinlikleri yarın çalıştay sonuç bildirgesi ve Salda Gölü gezisiyle son bulacak.

Kaynak: AA / Hale Pak
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