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Rüşvet anı kamerada

Sakura Ağaçları Çiçek Açtı, Ziyaretçiler Akın Etti

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Çankaya'daki Dikmen Vadisi'nde sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte vatandaşlar doğanın tadını çıkarmak için bölgeye akın etti. Baharın gelişiyle birlikte pembe ve beyaz çiçek örtüsü altında yürüyüş yapan ziyaretçiler, huzur dolu anlar yaşadı.

Sakuralar çiçek açtı: Vatandaşlar akın etti

ANKARA - Çankaya'da bulunan Dikmen Vadisi, baharın gelişiyle birlikte sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Türk-Japon dostluğunun simgesi olarak bilinen sakuralar, başkentlilerin ilgi odağı haline geldi.

Vadiye gelen ziyaretçiler, baharın müjdecisi sayılan sakura ağaçlarının oluşturduğu pembe ve beyaz renkteki çiçek örtüsünün altında yürüyüş yaptı, bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretçiler, doğayla baş başa kalmanın ve böylesine estetik bir manzarayı izlemenin huzur verdiğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar, sakura ağaçlarının oluşturduğu atmosferin kendilerini Japonya'da gibi hissettirdiğini dile getirirken, bazıları da bu manzaranın şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sakura ağaçlarının oluşturduğu görsel şölen ve ziyaretçi yoğunluğu, havadan dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, doğanın zarafetini ve baharın canlılığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Güncel
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