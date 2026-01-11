Muğla'daki Saklıkent Kanyonu geçen yıl yarım milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan ve yaz aylarında bile suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl yaklaşık 550 bin kişi ziyaret etti.

Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Çeşitli sportif etkinliklere olanak tanıyan, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyon, macera tutkunlarını da ağırlıyor.

Seydikemer Belediyesince işletilen kanyona misafirler, gişeden bilet aldıktan sonra giriyor. Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlayan Saklıkent Kanyonu, kış aylarında da doğasıyla misafirlerini bekliyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AA muhabirine, Saklıkent Kanyonu'nun ilçenin en önemli turistik noktalarından olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 550 bin kişiyi kanyonda ağırladıklarını belirten Akdenizli, "Kanyonumuzu ziyaret edenlerin yüzde 30'unu yabancılar yüzde 70'ini yerli tatilcilerimiz oluşturuyor. Bir çobanın bulduğu kanyonun işletmeciliğini uzun zamandır belediyemiz yapıyor." dedi.

Akdenizli, ilçede kanyonun yanı sıra 9 antik kent bulunduğuna, Muğla'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tek arkeolojik alanı olan Letoon Kutsal Alanı'nın da Seydikemer'de yer aldığına dikkati çekti.

"Herkesi kanyona bekliyoruz"

Saklıkent Kanyonu'nun ilçenin dünyaya açılan yüzü olduğuna işaret eden Akdenizli, "Tüm fuarlara katılarak öncelikle ilçemizin turistik alanları ile en önemlisi Saklıkent Kanyonu'nu anlattık. Gittiğimiz fuarlarda Saklıkent'in Fethiye sınırlarında olduğunu söyleyenlerle karşılaştık. Saklıkent'i ve kanyonun Seydikemer'de olduğunu anlattık. Yazın sıcağında bunalanları, kayaların arasından çıkan buz gibi suda ağırlamaktan keyif alıyoruz. Herkesi kanyona bekliyoruz." diye konuştu.

"Sakin olduğunda daha dingin ve güzel bir manzarayla karşılaştım"

Ankara'dan tatile gelen ve kanyonu gezen 21 yaşındaki Aleyna Başpınar, kanyonu geçmiş yıllarda yaz döneminde ziyaret ettiğini anlattı.

Kışın ilk kez geldiğini belirten Başpınar, "Yazın çok kalabalık olduğu için kanyonun güzelliğini gözden kaçırdığımı fark ettim. Sakin olduğunda daha dingin ve güzel bir manzarayla karşılaştım. Kış aylarında da kanyonun farklı bir havası olduğunu söyleyebilirim." dedi.