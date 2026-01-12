"Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri"ne başvuru süresi 17 Şubat'a uzatıldı

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine hazırlanan "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri"nin başvuru süresi 17 Şubat'a uzatıldı.

Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek (Planetary Realities: Rethinking Governance Beyond Borders)" temasıyla düzenlenen yarışmaya, bağlantılı makale çalışmaları kabul ediliyor.

Sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ilgi gören ödül programında, makaleler bağımsız ve uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Başvuru süresi 17 Şubat'a uzatılan yarışmaya ilişkin detaylı bilgi için "award.sabanciuniv.edu" adresi ziyaret edilebilir.