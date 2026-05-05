Sakarya ve Bolu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçlarda yapılan aramada yurt dışı menşeli ruhsatsız 44 tabanca ele geçirildi

Sakarya ve Bolu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, ruhsatsız 44 silah ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, F.M.Y. (36) ve M.Z'nin (44) İstanbul'dan temin ettikleri silahları Yozgat'a götürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.Z'nin kullandığı içerisindeki silahların bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametindeki Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde, organizatör F.M.Y. idaresindeki aracı ise Bolu'da durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, yurtdışı menşeli ruhsatsız 44 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan söz konusu 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
