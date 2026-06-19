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Sakarya Valisi Doğan, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, YKS'ye girecek adaylara başarılar dileyerek, sınavın bilgi, inanç ve azmin sınandığı önemli bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek adaylara başarılar diledi.

Vali Doğan, yayımladığı mesajda, YKS'nin bilginin yanında inancın, azmin, sabrın ve emeğin de sınandığı önemli yolculuk olduğunu bildirdi.

Başarının hayallere duyulan güçlü inancın, kararlı çalışmanın, fedakarlığın ve vazgeçmemenin sonucu olduğunu ve çoğu zaman sonuca ulaşıldığında değil hedef uğruna gösterilen samimi gayretin ve vazgeçmeyen iradenin ortaya konulduğu yerde saklı olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, donanımlı ve umut dolu nesillerisiniz. Hedeflerinize yürürken bilginizi ve birikiminizi, ahlak, merhamet, vefa ve sorumluluk gibi milli, manevi ve insani değerlerle taçlandırmanız en büyük kazanımınız olacaktır. Gayretiniz ve azminiz, ülkemizi ilimde, teknolojide, sanatta ve birçok alanda zirveye taşıyacaktır."

Doğan, sınavda tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Sınav sürecinde evlatlarımızı destekleyen ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki her biriniz, azminiz ve gayretinizle geleceğimizi aydınlatacak önemli başarılara imza atacaksınız. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin. Emekleriniz zayi olmasın. Yolunuz açık, ufkunuz geniş, başarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
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